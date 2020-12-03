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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
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Штрафы на границе получили уже около 70 нарушителей ПДД на еврономерах

Штрафы на границе получили уже около 70 нарушителей ПДД на еврономерах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Около 70 иностранцев уже получили от сотрудников Государственной пограничной службы Украины копии постановлений о наложении административного взыскания за правонарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме. Об этом рассказал начальник управления организации пограничного контроля Администрации ГПСУ Юрий Лысюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Уже вручено около 70 постановлений, при этом почти 10 нарушителей этот штраф оплатили", - сказал Лысюк.

Он добавил, что нарушителей, которым на данный момент вручены постановления, больше среди граждан Молдовы, Беларуси и РФ, а также Польши. Всего в базе данных ГПСУ имется информация о более 400 таких нарушителей.

Отмечается, что в случае неуплаты штрафа в течение 30-дневного срока иностранцам выносится решение о запрете въезда в нашу страну.

Напомним, система автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения, совершенные владельцами автомобилей на иностранном регистрации.

Добавим, что с 1 июня 2020 года заработали камеры автоматической фиксации правонарушений на дорогах.

Напомним, в МВД ранее отмечали, что в местах, где установлены камеры видеофиксации, количество ДТП снизилось в 3 раза.

В МВД ожидают, что автофиксация поможет избежать почти тысячи ДТП за 10 лет.

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