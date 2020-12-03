Штрафы на границе получили уже около 70 нарушителей ПДД на еврономерах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Около 70 иностранцев уже получили от сотрудников Государственной пограничной службы Украины копии постановлений о наложении административного взыскания за правонарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме. Об этом рассказал начальник управления организации пограничного контроля Администрации ГПСУ Юрий Лысюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Уже вручено около 70 постановлений, при этом почти 10 нарушителей этот штраф оплатили", - сказал Лысюк.
Он добавил, что нарушителей, которым на данный момент вручены постановления, больше среди граждан Молдовы, Беларуси и РФ, а также Польши. Всего в базе данных ГПСУ имется информация о более 400 таких нарушителей.
Отмечается, что в случае неуплаты штрафа в течение 30-дневного срока иностранцам выносится решение о запрете въезда в нашу страну.
Напомним, система автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения, совершенные владельцами автомобилей на иностранном регистрации.
Добавим, что с 1 июня 2020 года заработали камеры автоматической фиксации правонарушений на дорогах.
Напомним, в МВД ранее отмечали, что в местах, где установлены камеры видеофиксации, количество ДТП снизилось в 3 раза.
В МВД ожидают, что автофиксация поможет избежать почти тысячи ДТП за 10 лет.