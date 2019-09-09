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"Штраф за снеки": у Держпраці заявили про намір домогтися сплати 1,2 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області подасть апеляційну скаргу на рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду, яким було скасовано постанову управління про накладення штрафу на ТОВ "Ай Пі Джі Кріспс Продакшн". Про це УНН повідомили у ГУ Держпраці у Дніпропетровській області.

"Керуючись статтями 251, 295 Кодексу адміністративного судочинства України Головним управлінням в строк до 20 вересня 2019 року буде подана апеляційна скарга на рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду по справі № 160/4548/19", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 лютого 2019 року ГУ Держпраці у Дніпропетровській області видало постанову про накладення штрафу на підприємство у 4 тис. 173 грн. Згодом "Ай Пі Джі Кріспс Продакшн" отримало лист від Індустріального ВДВС міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, в якому було ще дві постанови, одна з яких про стягнення штрафу ще й у 1 млн 210 тис. 170 грн.

Штрафи на “Ай Пі Джі Кріспс Продакшн” було накладено за підсумками інспекційного відвідування Товариства, здійсненого в період з 17 по 30 січня 2018 року.

Пізніше “Ай Пі Джі Кріспс Продакшн” звернулося до суду із проханням визнати протиправними та скасувати постанови, а також з проханням зупинити вчинення дій у виконавчому провадженні. Вивчивши матеріали справи, суд відмовив Товариству у задоволенні заяви про забезпечення позовної заяви шляхом зупинення вчинення дій у виконавчих провадженнях.

Утім, 8 серпня, під час розгляду справи по суті, Дніпропетровський окружний адмінсуд визнав противними та скасував постанови ГУ Держпраці у Дніпропетровській області про накладення штрафу на “Ай Пі Джі Кріспс Продакшн" у розмірі 1 млн 210 тис. 170 грн та 4 тис. 173 грн.

Зауважимо, що ТОВ “Ай Пі Джі Кріспс Продакшн” зареєстровано в Дніпрі та спеціалізується на “гуртовій торгівлі продуктами харчування”.

Керівником підприємства є Євген Коновалов, який раніше працював у компанії “Наутілус-Інвест 2006”, яка, своєю чергою, входила до складу снекової корпорації родини ексдепутата Сергія Рибалки — “Сі Груп”.

Та колишня корпорація займалася виробництвом снекової продукції, зокрема, насіння, сухариків, горішків, чипсів тощо. Йдеться про такі ТМ, як “Semki”, “Козацька слава”, “Мачо” та інші.

Сьогодні ж ці самі бренди снеків виробляє компанія із назвою “Ай Пі Джі”, про що йдеться на її офіційному сайті.

Ба більше, раніше ЗМІ повідомляли, що торгова марка “Sеmki” свого часу належала особисто ексрадикалу Сергію Рибалці.

Виходячи з цього, можна припустити, що нова група снекових компаній, серед яких згадане “Ай Пі Джі Кріспс Продакшн” та ТОВ “Ай Пі Джі Трейдінг” — це все та сама колишня “Сі Груп” родини Рибалок, тільки із новою назвою та реєстрацією. Тим паче, що саме “Ай Пі Джі Кріспс Продакшн” не так давно замовляло рекламу для ТМ “Semki”.

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