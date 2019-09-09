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"Штраф за снеки": в Гоструда заявили о намерении добиться уплаты 1,2 млн грн

Киев  •  УНН

 • 10040 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Главное управление Гоструда в Днепропетровской области подаст апелляционную жалобу на решение Днепропетровского окружного административного суда, которым было отменено постановление управления о наложении штрафа на ООО "Ай Пи Джи Криспс Продакшн". Об этом УНН сообщили в ГУ Гоструда в Днепропетровской области.

"Руководствуясь статьями 251, 295 Кодекса административного судопроизводства Украины Главным управлением в срок до 20 сентября 2019 года будет подана апелляционная жалоба на решение Днепропетровского окружного административного суда по делу № 160/4548/19", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 февраля 2019 года ГУ Гоструда в Днепропетровской области выдало постановление о наложении штрафа на предприятие в 4 тыс. 173 грн. Позже "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" получило письмо от Индустриального ОГИС города Днепра Главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области, в котором было еще два постановления, одно из которых о взыскании штрафа еще и в 1 млн 210 тыс. 170 грн.

Штрафы на "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" были наложены по итогам инспекционного посещения Общества, совершенного в период с 17 по 30 января 2018 года.

Позже "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" обратилось в суд с просьбой признать противоправными и отменить постановления, а также с просьбой остановить совершение действий в исполнительном производстве. Изучив материалы дела, суд отказал Обществу в удовлетворении заявления об обеспечении искового заявления путем приостановления совершения действий в исполнительных производствах.

Впрочем, 8 августа, во время рассмотрения дела по сути, Днепропетровский окружной админсуд признал противными и отменил постановления ГУ Гоструда в Днепропетровской области о наложении штрафа на "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" в размере 1 млн 210 тыс. 170 грн и 4 тыс. 173 грн.

Отметим, что ООО "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" зарегистрировано в Днепре и специализируется на "оптовой торговли продуктами питания".

Руководителем предприятия является Евгений Коновалов, ранее работавший в компании "Наутилус-Инвест 2006", которая, в свою очередь, входила в состав снековой компании семьи экс-депутата Сергея Рыбалки - "Си Групп".

И бывшая корпорация занималась производством снековой продукции, в частности, семечек, сухариков, орешков, чипсов и тому подобное. Речь идет о таких ТМ, как "Semki", "Козацька слава", "Мачо" и другие.

Сегодня же эти самые бренды снеков производит компания под названием "Ай Пи Джи", о чем говорится на ее официальном сайте.

Более того, ранее СМИ сообщали, что торговая марка "Sеmki" в свое время принадлежала лично экс-радикалу Сергею Рыбалке.

Исходя из этого, можно предположить, что новая группа снековых компаний, среди которых упомянутое "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" и ООО "Ай Пи Джи Трейдинг" - это все та же бывшая "Си Групп" семьи Рыбалок, только с новым названием и регистрацией. Тем более, что именно "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" не так давно заказывало рекламу для ТМ "Semki".

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