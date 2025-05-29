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Штраф 15 тисяч доларів, або до 10 років тюрми: парламент Казахстану ухвалив покарання за примус до шлюбу і сталкінг

Київ • УНН

 • 1428 перегляди

Парламент Казахстану ухвалив поправки до кодексу, що вводять покарання за примус до одруження та переслідування. Штраф до 15 тисяч доларів або до 10 років тюрми.

Штраф 15 тисяч доларів, або до 10 років тюрми: парламент Казахстану ухвалив покарання за примус до шлюбу і сталкінг

Депутати Мажилісу Казахстану, у другому читанні схвалили поправки до Кримінального кодексу, які вводять кримінальну відповідальність за примус до одруження та нав'язливу, переслідуючу поведінку.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Азаттик.

Деталі 

Спочатку в рамках проекту розглядалася концепція викрадення нареченої, але зараз замість неї використовується концепція "примусового шлюбу". Жертвою може бути як жінка, так і чоловік

Нова стаття 125-1 передбачає широкий спектр покарань - від штрафу в розмірі до 7 млн 800 тис. тенге (15 тис. доларів,-ред) до позбавлення волі на строк від 2 до 10 років, залежно від обставин злочину.

Якщо примус супроводжувався насильством, був скоєний щодо неповнолітнього, групою осіб або з використанням службового становища, покарання буде жорсткішим – до 7 років позбавлення волі. У випадках, які призвели до тяжких наслідків, винним може загрожувати до 10 років в'язниці.

Водночас запроваджується кримінальна відповідальність за сталкінг – нав'язливу та переслідуючу поведінку. За такі дії передбачено штраф чи арешт на строк до 50 діб. При цьому, як наголосили депутати, постраждалому достатньо звернутися до поліції – далі справа передається до рук слідчих.

[За переслідування, - ред.] передбачено штраф, а максимальне покарання – 50 днів ув’язнення. Це стосується не злочину, а кримінального правопорушення. Це доведено правоохоронними органами, потерпілому потрібно лише звернутися до органів внутрішніх справ із заявою, а потім поліція проведе розслідування

 - сказав депутат Мажилісу Абзал Куспан

Нагадаємо

Президент Касим-Жомарт Токаєв ще в березні 2024 року різко засудив практику викрадення наречених, назвавши її "волячим мракобіссям" і закликав до негайних законодавчих заходів.  

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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