Штраф 15 тисяч доларів, або до 10 років тюрми: парламент Казахстану ухвалив покарання за примус до шлюбу і сталкінг

Депутати Мажилісу Казахстану, у другому читанні схвалили поправки до Кримінального кодексу, які вводять кримінальну відповідальність за примус до одруження та нав'язливу, переслідуючу поведінку.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Азаттик.

Деталі

Спочатку в рамках проекту розглядалася концепція викрадення нареченої, але зараз замість неї використовується концепція "примусового шлюбу". Жертвою може бути як жінка, так і чоловік

Нова стаття 125-1 передбачає широкий спектр покарань - від штрафу в розмірі до 7 млн 800 тис. тенге (15 тис. доларів,-ред) до позбавлення волі на строк від 2 до 10 років, залежно від обставин злочину.

Якщо примус супроводжувався насильством, був скоєний щодо неповнолітнього, групою осіб або з використанням службового становища, покарання буде жорсткішим – до 7 років позбавлення волі. У випадках, які призвели до тяжких наслідків, винним може загрожувати до 10 років в'язниці.

Водночас запроваджується кримінальна відповідальність за сталкінг – нав'язливу та переслідуючу поведінку. За такі дії передбачено штраф чи арешт на строк до 50 діб. При цьому, як наголосили депутати, постраждалому достатньо звернутися до поліції – далі справа передається до рук слідчих.

[За переслідування, - ред.] передбачено штраф, а максимальне покарання – 50 днів ув’язнення. Це стосується не злочину, а кримінального правопорушення. Це доведено правоохоронними органами, потерпілому потрібно лише звернутися до органів внутрішніх справ із заявою, а потім поліція проведе розслідування - сказав депутат Мажилісу Абзал Куспан

Нагадаємо

Президент Касим-Жомарт Токаєв ще в березні 2024 року різко засудив практику викрадення наречених, назвавши її "волячим мракобіссям" і закликав до негайних законодавчих заходів.