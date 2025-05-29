Штраф 15 тысяч долларов, или до 10 лет тюрьмы: парламент Казахстана принял наказание за принуждение к браку и сталкинг

Депутаты Мажилиса Казахстана во втором чтении одобрили поправки в Уголовный кодекс, вводящие уголовную ответственность за принуждение к браку и навязчивое, преследующее поведение.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Азаттык.

Детали

Сначала в рамках проекта рассматривалась концепция похищения невесты, но сейчас вместо нее используется концепция "принудительного брака". Жертвой может быть как женщина, так и мужчина

Новая статья 125-1 предусматривает широкий спектр наказаний – от штрафа в размере до 7 млн ​​800 тыс. тенге (15 тыс. долларов,-ред) до лишения свободы на срок от 2 до 10 лет, в зависимости от обстоятельств преступления.

Если принуждение сопровождалось насилием, было совершено в отношении несовершеннолетнего, группой лиц или с использованием служебного положения, наказание будет более жестким – до 7 лет лишения свободы. В случаях, которые привели к тяжким последствиям, виновным может грозить до 10 лет тюрьмы.

В то же время вводится уголовная ответственность за сталкинг – навязчивое и преследующее поведение. За такие действия предусмотрен штраф или арест на срок до 50 суток. При этом, как отметили депутаты, пострадавшему достаточно обратиться в полицию – дальше дело передается в руки следователей.

[За преследование, - ред.] предусмотрен штраф, а максимальное наказание – 50 дней заключения. Это касается не преступления, а уголовного правонарушения. Это доказано правоохранительными органами, потерпевшему нужно лишь обратиться в органы внутренних дел с заявлением, а затем полиция проведет расследование - сказал депутат Мажилиса Абзал Куспан

Напомним

Президент Касым-Жомарт Токаев еще в марте 2024 года резко осудил практику похищения невест, назвав ее "воловьим мракобесием" и призвал к немедленным законодательным мерам.