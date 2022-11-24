Шторм у Саудівській Аравії: двоє загиблих, закриті школи та перерізана головна дорога до Мекки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Щонайменше двоє людей загинули в четвер, коли зливи обрушилися на захід Саудівської Аравії, у тому числі на прибережне місто Джидда, що призвело до затримки рейсів і закриття шкіл, повідомили офіційні особи, передає УНН.
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"На даний момент зафіксовано два випадки смерті, і ми закликаємо всіх не виходити на вулицю без необхідності", - йдеться у повідомленні регіонального уряду Мекки на своїй сторінці у Twitter.
Деталі
Регіон Мекки включає мсто Джидда, друге за величиною в королівстві з населенням близько чотирьох мільйонів осіб, і місто Мекку, найсвященніше місто в ісламі, де мільйони людей щорічно здійснюють паломництво хадж та помра.
Дорогу, яка з'єднує їх, якою багато прочан добираються до Мекки, було закрито в четвер, коли почалися дощі, повідомляють державні ЗМІ, хоча пізніше, за словами влади, вона була знову відкрита.
Міжнародний аеропорт міста імені короля Абдулазіза заявив, що «через погодні умови вильоту деяких рейсів було затримано», і закликав пасажирів звертатися до перевізників для отримання оновлених розкладів.
Офіційна агенція друку Саудівської Аравії перед світанком повідомила, що школи в місті будуть тимчасово закриті, оскільки прогнозується, що дощі продовжаться протягом дня.
Школи також були закриті у прилеглих містах Рабіг та Хулайс «для забезпечення безпеки учнів чоловічої та жіночої статі», повідомляє SPA.
У королівстві складаються випускні іспити, однак у середу школи вже були закриті по всій країні після того, як король Салман оголосив вихідний після шокової поразки Саудівської Аравії від Аргентини на чемпіонаті світу з футболу.
Додамо
Зимові зливи та повені трапляються майже щороку в Джидді, мешканці якої вже давно засуджують погану інфраструктуру.
В результаті повені в місті в 2009 році загинуло 123 людини, а через два роки — ще 10 осіб.