Шторм в Саудовской Аравии: двое погибших, закрытые школы и перерезана главная дорога в Мекку

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"На данный момент зафиксировано два случая смерти, и мы призываем всех не выходить на улицу без необходимости", - говорится в сообщении регионального правительства Мекки на своей странице в Twitter.

Детали

Регион Мекки включает в себя город Джидда, второй по величине в королевстве с населением около четырех миллионов человек, и город Мекку, самый священный город в исламе, где миллионы людей ежегодно совершают паломничество хадж и умра.

Дорога, соединяющая их, по которой многие паломники добираются до Мекки, была закрыта в четверг, когда начались дожди, сообщают государственные СМИ, хотя позже, по словам властей, она была вновь открыта.

Международный аэропорт города имени короля Абдулазиза заявил, что «из-за погодных условий вылеты некоторых рейсов были задержаны», и призвал пассажиров обращаться к перевозчикам для получения обновленных расписаний.

Официальное агентство печати Саудовской Аравии перед рассветом сообщило, что школы в городе будут временно закрыты, поскольку прогнозируется, что дожди продолжатся в течение дня.

Школы также были закрыты в близлежащих городах Рабиг и Хулайс «для обеспечения безопасности учащихся мужского и женского пола», сообщает SPA.

В королевстве сдаются выпускные экзамены, однако в среду школы уже были закрыты по всей стране после того, как король Салман объявил выходной после шокового поражения Саудовской Аравии от Аргентины на чемпионате мира по футболу.

Добавим

Зимние ливни и наводнения случаются почти каждый год в Джидде, жители которой уже давно осуждают плохую инфраструктуру.

В результате наводнения в городе в 2009 году погибло 123 человека, а через два года — еще 10 человек.