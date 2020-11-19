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Штат Вісконсин піде на перерахунок голосів через вимогу Трампа

Штат Вісконсин піде на перерахунок голосів через вимогу Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Виборча комісія штату Вісконсин пізно ввечері в середу, після багатогодинних дебатів, погодилася у четвер видати наказ про перерахунок голосів в округах Мілуокі і Дейн, на вимогу президента Дональда Трампа, передає УНН із посиланням на AP.

Повідомляється, що штаб Трампа заплатив 3 мільйони доларів, необхідних для перерахунку, і очікувалося, що наказ стане формальністю. Замість цього, це призвело до майже шести годин суперечок.

Комісія, порівну розділена на республіканців і демократів, сперечалася з приводу внесення змін до порядку проведення перерахунку голосів.

Відзначається, що, за попередніми даними, демократ Джо Байден виграв у Вісконсині з перевагою в 20 608 голосів, зокрема в окрузі Дейн і Мілуокі перемога зводилася до переваги більш ніж 2:1.

Зазначається, що раніше у Трампа не було проблем з правилами виборів у Вісконсині у 2016 році, коли він виграв з менш ніж 23 тис. голосів.

Так, офіційно переможця виборів у США оголошують 538 членів колегії виборців, голосування яких заплановане на 14 грудня. Новий президент вступить на посаду 20 січня 2021 року, після церемонії інавгурації, яка пройде біля Капітолію у Вашингтоні. Під час всього періоду до зазначеної дати команда Байдена буде визначатися з розподілом посад у майбутній адміністрації.

Як повідомляв УНН, раніше Верховий суд Пенсільванії у вівторок відхилив позов, поданий штабом чинного президента США Дональда Трампа.

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