Штат Вісконсин піде на перерахунок голосів через вимогу Трампа

Повідомляється, що штаб Трампа заплатив 3 мільйони доларів, необхідних для перерахунку, і очікувалося, що наказ стане формальністю. Замість цього, це призвело до майже шести годин суперечок.

Комісія, порівну розділена на республіканців і демократів, сперечалася з приводу внесення змін до порядку проведення перерахунку голосів.

Відзначається, що, за попередніми даними, демократ Джо Байден виграв у Вісконсині з перевагою в 20 608 голосів, зокрема в окрузі Дейн і Мілуокі перемога зводилася до переваги більш ніж 2:1.

Зазначається, що раніше у Трампа не було проблем з правилами виборів у Вісконсині у 2016 році, коли він виграв з менш ніж 23 тис. голосів.

Так, офіційно переможця виборів у США оголошують 538 членів колегії виборців, голосування яких заплановане на 14 грудня. Новий президент вступить на посаду 20 січня 2021 року, після церемонії інавгурації, яка пройде біля Капітолію у Вашингтоні. Під час всього періоду до зазначеної дати команда Байдена буде визначатися з розподілом посад у майбутній адміністрації.

Як повідомляв УНН, раніше Верховий суд Пенсільванії у вівторок відхилив позов, поданий штабом чинного президента США Дональда Трампа.