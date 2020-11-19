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Штат Висконсин пойдет на пересчет голосов из-за требования Трампа

Штат Висконсин пойдет на пересчет голосов из-за требования Трампа

Киев  •  УНН

 • 12429 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Избирательная комиссия штата Висконсин поздно вечером в среду, после многочасовых дебатов, согласилась в четверг издать приказ о пересчете голосов в округах Милуоки и Дэйн, по требованию президента Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на AP.

Сообщается, что штаб Трампа заплатил 3 миллиона долларов, необходимых для пересчета, и ожидалось, что приказ будет формальностью. Вместо этого, это привело к почти шести часам споров.

Комиссия, которая поровну разделена на республиканцев и демократов, спорила по поводу внесения изменений в порядок проведения пересчета голосов.

Отмечается, что, по предварительным данным, демократ Джо Байден выиграл в Висконсине с преимуществом в 20 608 голосов, в частности в округе Дейн и Милуоки победа сводилась к преобладанию более чем 2:1.

Отмечается, что ранее у Трампа не было проблем с правилами выборов в Висконсине в 2016 году, когда он выиграл менее чем 23 тыс. голосов.

Так, официально победителя выборов в США объявляют 538 членов коллегии выборщиков, голосование которых запланировано на 14 декабря. Новый президент вступит в должность 20 января 2021 года, после церемонии инаугурации, которая пройдет у Капитолия в Вашингтоне. Во время всего периода до указанной даты команда Байдена будет определяться с распределением должностей в будущей администрации.

Как сообщал УНН, ранее Верховый суд Пенсильвании во вторник отклонил иск, поданный штабом действующего президента США Дональда Трампа.

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