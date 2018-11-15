Штат Орегон визнав Голодомор геноцидом українців
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Штат Орегон став 19-м штатом США, який визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Посольства України у Сполучених Штатах.
Відповідну прокламацію підписала губернатор штату Кейт Браун.
У дипломатичній місії України підкреслили, що: “В прокламації губернатора штату Орегон Кейт Браун йдеться: “Голодомор — це геноцид, вчинений радянським режимом під керівництвом Й.Сталіна проти українського народу”.
Нагадуємо, нещодавно Сполучені Штати Америки вшанували жертв комунізму в усьому світі, а також окремо вшанували пам’ять жертв Голодомору в Україні. Про це йдеться в заяві від імені президента США Дональда Трампа, оприлюдненій Білим домом.