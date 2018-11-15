Штат Орегон признал Голодомор геноцидом украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Штат Орегон стал 19-м штатом США, который признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Посольства Украины в Соединенных Штатах.
Соответствующую прокламацию подписала губернатор штата Кейт Браун.
В дипломатической миссии Украины подчеркнули, что: “В прокламации губернатора штата Орегон Кейт Браун говорится: “Голодомор — это геноцид, совершенный советским режимом под руководством Сталина против украинского народа”.
Напоминаем, недавно США почтили память жертв коммунизма во всем мире, а также отдельно почтили память жертв Голодомора в Украине. Об этом говорится в заявлении от имени президента США Дональда Трампа, обнародованном Белым домом.