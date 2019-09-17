Штат Нью-Йорк заборонив продаж електронних сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Указ щодо заборони на продаж ароматизованих електронних сигарет видав губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо. Про це він повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, інформує УНН.
"Сьогодні я оголосив... указ, що забороняє продаж ароматизованих електронних сигарет. Державна поліція та Міністерство охорони здоров'я будуть боротись з підприємствами роздрібної торгівлі, які продають неповнолітнім сигарети...", - йдеться у заяві.
Раніше у ЗМІ лунала інформація, що Мінохорони здоров’я США планує підготувати заборону на продаж ароматичних наповнювачів для електронних сигарет або вейпів.
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Як повідомляв УНН, на початку цього місяця влада США підтвердила смерть п'яти осіб від захворювань, викликаних курінням вейпа.