Штат Нью-Йорк запретил продажу электронных сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Указ о запрете на продажу ароматизированных электронных сигарет выдал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
“Сегодня я объявил ... указ, запрещающий продажу ароматизированных электронных сигарет. Государственная полиция и Министерство здравоохранения будут бороться с предприятиями розничной торговли, которые продают несовершеннолетним сигареты...”, — говорится в заявлении.
Ранее в СМИ звучала информация, что Минздрав США планирует подготовить запрет на продажу ароматических наполнителей для электронных сигарет или вейпив.
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Как сообщал УНН, в начале этого месяца власти США подтвердили смерть пяти человек от заболеваний, вызванных курением вейпа.