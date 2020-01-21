Штаб ООС: бойовики обмежують пересування місії ОБСЄ

Так, у щоденному звіті від 20 січня 2020 року СММ ОБСЄ інформує про відмову патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію на блокпостах біля населених пунктів Новоазовськ та Сєдове. Крім того, на блокпостах біля населених пунктів Верхньошироківське (кол. Октябр) та Заїченко представники збройних формувань Російської Федерації відмовили патрулю Місії у проїзді в напрямку населених пунктів Пікузи (кол. Комінтернове) та Саханка, а у пункті пропуску на кордоні поблизу населеного пункту Вознесенівка (кол. Червонопартизанськ) взагалі запропонували патрулю Місії залишити пункт пропуску.

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін наголошує, що дії по перешкоджанню виконання представниками СММ ОБСЄ мандату Місії є неприпустимими.

У пресслужбі штабу ООС наголошують, що мандат СММ передбачає вільний і безпечний доступ представників СММ ОБСЄ по всій території України. Усі підписанти Комплексу заходів по виконанню Мінських домовленостей погодилися з необхідністю вільного та безпечного доступу, а також із тим, що обмеження свободи пересування СММ є порушенням.

Нагадаємо, Україна закликає ОБСЄ збільшити бюджет її місії на Донбасі.