Штаб ООС: боевики ограничивают передвижение миссии ОБСЕ

Так, в ежедневном отчете от 20 января 2020 года СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию на блокпостах у населенных пунктов Новоазовск и Седово. Кроме того, на блокпостах у населенных пунктов Верхнеширокивское (быв. Октябрь) и Заиченко представители вооруженных формирований Российской Федерации отказали патрулю Миссии в проезде в направлении населенных пунктов Пикуза (быв. Коминтерново) и Саханка, а в пункте пропуска на границе вблизи населенного пункта Вознесеновка (быв. Червонопартизанск) вообще предложили патрулю Миссии оставить пункт пропуска.

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон подчеркивает, что действия по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии являются недопустимыми.

В пресс-службе штаба ООС отмечают, что мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей СММ ОБСЕ по всей территории Украины. Все подписанты Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением.

Напомним, Украина призывает ОБСЕ увеличить бюджет ее миссии на Донбассе.