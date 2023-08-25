Штаб-квартиру ООН у Женеві тимчасово закривали через "проблему з безпекою"

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Штаб-квартира ООН в Женеві знову відкрита після повідомлень про закриття європейського представництва "через безпекову проблему". Про закриття зранку в п'ятницю повідомила речниця ООН. Тоді вона додала, що це питання "активно розслідується службою безпеки ООН і має бути вирішене найближчим часом".

Пізніше стало відомо про відкриття штаб-квартири ООН у Женеві.

"Повідомляємо, що проблему в Палаці Націй наразі вирішено. Усі точки доступу знову відкрито", - ідеться в повідомленні.

Більше подробиць щодо попередньої проблеми з безпекою надано не було.

Додамо

Рада ООН з прав людини розташована у будівлі Палацу Націй в місті Женева, який є центром для дипломатів, гуманітарних працівників та державних службовців.

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