Штаб-квартиру ООН у Женеві тимчасово закривали через "проблему з безпекою"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Європейське представництво Організації Об’єднаних Націй знову відкрили свою штаб-квартиру в швейцарській Женеві після ранкових повідомлень про закриття через "проблему з безпекою", повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Штаб-квартира ООН в Женеві знову відкрита після повідомлень про закриття європейського представництва "через безпекову проблему". Про закриття зранку в п'ятницю повідомила речниця ООН. Тоді вона додала, що це питання "активно розслідується службою безпеки ООН і має бути вирішене найближчим часом".
Пізніше стало відомо про відкриття штаб-квартири ООН у Женеві.
"Повідомляємо, що проблему в Палаці Націй наразі вирішено. Усі точки доступу знову відкрито", - ідеться в повідомленні.
Більше подробиць щодо попередньої проблеми з безпекою надано не було.
Додамо
Рада ООН з прав людини розташована у будівлі Палацу Націй в місті Женева, який є центром для дипломатів, гуманітарних працівників та державних службовців.
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