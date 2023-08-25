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Штаб-квартиру ООН в Женеве временно закрывали из-за "проблемы с безопасностью"

Киев • УНН

 • 601654 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Европейское представительство Организации Объединенных Наций вновь открыли свою штаб-квартиру в швейцарской Женеве после утренних сообщений о закрытии из-за "проблемы с безопасностью", сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Штаб-квартира ООН в Женеве вновь открыта после сообщений о закрытии европейского представительства "из-за проблемы с безопасностью". О закрытии утром в пятницу сообщила пресс-секретарь ООН. Тогда она добавила, что этот вопрос "активно расследуется службой безопасности ООН и должен быть решен в ближайшее время".

Позже стало известно об открытии штаб-квартиры ООН в Женеве.

"Сообщаем, что проблема во Дворце Наций в настоящее время решена. Все точки доступа вновь открыты", - говорится в сообщении.

Больше подробностей о предыдущей проблеме с безопасностью предоставлено не было.

Добавим

Совет ООН по правам человека расположен в здании Дворца Наций в городе Женева, который является центром для дипломатов, гуманитарных работников и государственных служащих.

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