Штаб-квартиру ООН в Женеве временно закрывали из-за "проблемы с безопасностью"

Детали

Штаб-квартира ООН в Женеве вновь открыта после сообщений о закрытии европейского представительства "из-за проблемы с безопасностью". О закрытии утром в пятницу сообщила пресс-секретарь ООН. Тогда она добавила, что этот вопрос "активно расследуется службой безопасности ООН и должен быть решен в ближайшее время".

Позже стало известно об открытии штаб-квартиры ООН в Женеве.

"Сообщаем, что проблема во Дворце Наций в настоящее время решена. Все точки доступа вновь открыты", - говорится в сообщении.

Больше подробностей о предыдущей проблеме с безопасностью предоставлено не было.

Добавим

Совет ООН по правам человека расположен в здании Дворца Наций в городе Женева, который является центром для дипломатов, гуманитарных работников и государственных служащих.

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