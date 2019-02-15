Шпигунський скандал в Бельгії піддав ризику ЄС і НАТО

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Бельгійський розвідник був звинувачений в роботі на Росію на тлі давніх побоювань з приводу безпеки в Брюсселі, де проживають інститути як ЄС, так і НАТО. Один із співробітників відділу зовнішньої безпеки служби військової розвідки Бельгії (ADIV) звинувачений в передачі секретної інформації сербській жінці, яка може бути російським агентом. Про це свідчать матеріали розслідування, що продовжується бельгійських федеральних прокурорів і бельгійського парламентського наглядового органу, передає УНН з посиланням на EU Observer.

За інформацією видання, новина вперше вийшла в бельгійській газеті De Morgen в четвер (14 лютого), яку цитували джерела з ADIV.

De Morgen відзначала, що більш високопоставлений співробітник ADIV, Клемент Ванденборре, глава контррозвідувального управління служби військової розвідки, був відсторонений від посади у зв'язку із звинуваченнями в незаконному знищенні конфіденційних документів і в більш широкому зловживанні службовим становищем.

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Якщо виявиться, що бельгійський майор працював на Росію, розслідування стане відлунням справи Хермана Симма, співробітника міністерства оборони Естонії, який був засуджений за шпигунство на користь Росії в 2009 році.

Основним завданням ADIV є захист військових секретів в Бельгії і за кордоном. Брюссель також є домом для інститутів ЄС і штаб-квартири НАТО.

Вони повинні бути захищені бельгійської службою цивільної розвідки, VSSE і їх внутрішніми службами.

Але проникнення Росії в ADIV створить загрозу для безпеки кожного, як показав випадок з Естонією 10 років тому, коли Симм злив 386 файлів, пов'язаних з ЄС і НАТО, деякі з яких були класифіковані як "конфіденційні" і "секретні".

Як повідомляв УНН, раніше в Естонії двоє чоловіків - 38-річний Денис Метсавас і його 65-річний батько Петро Волін - були визнані винними у державній зраді і передачі внутрішньої інформації Москві.

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