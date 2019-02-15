Шпионский скандал в Бельгии подверг риску ЕС и НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Бельгийский разведчик был обвинен в работе на Россию на фоне давних опасений по поводу безопасности в Брюсселе, где проживают институты как ЕС, так и НАТО. Один из сотрудников отдела внешней безопасности службы военной разведки Бельгии (ADIV) обвинён в передаче секретной информации сербской женщине, которая может являться российским агентом. Об этом свидетельствуют материалы продолжающегося расследования бельгийских федеральных прокуроров и бельгийского парламентского надзорного органа, передаёт УНН со ссылкой на EU Observer.
По информации издания, новость впервые вышла в бельгийской газете De Morgen в четверг (14 февраля), цитировавшей источники из ADIV.
De Morgen отмечала, что более высокопоставленный сотрудник ADIV, Клемент Ванденборре, глава контрразведывательного управления службы военной разведки, был отстранен от должности в связи с обвинениями в незаконном уничтожении конфиденциальных документов и в более широком злоупотреблении служебным положением.
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Если окажется, что бельгийский майор работал на Россию, расследование станет отголоском дела Хермана Симма, сотрудника министерства обороны Эстонии, который был осужден за шпионаж в пользу России в 2009 году.
Основной задачей ADIV является защита военных секретов в Бельгии и за рубежом. Брюссель также является домом для институтов ЕС и штаб-квартиры НАТО.
Они должны быть защищены бельгийской службой гражданской разведки, VSSE и их внутренними службами.
Но проникновение России в ADIV создаст угрозу для безопасности каждого, как показал случай с Эстонией 10 лет назад, когда Симм слил 386 файлов, связанных с ЕС и НАТО, некоторые из которых были классифицированы как "конфиденциальные" и "секретные".
Как сообщал УНН, ранее в Эстонии двое мужчин – 38-летний Денис Метсавас и его 65-летний отец Петр Волин - были признаны виновными в государственной измене и передаче внутренней информации Москве.