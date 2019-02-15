Шпионский скандал в Бельгии подверг риску ЕС и НАТО

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Бельгийский разведчик был обвинен в работе на Россию на фоне давних опасений по поводу безопасности в Брюсселе, где проживают институты как ЕС, так и НАТО. Один из сотрудников отдела внешней безопасности службы военной разведки Бельгии (ADIV) обвинён в передаче секретной информации сербской женщине, которая может являться российским агентом. Об этом свидетельствуют материалы продолжающегося расследования бельгийских федеральных прокуроров и бельгийского парламентского надзорного органа, передаёт УНН со ссылкой на EU Observer.