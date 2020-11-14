Шойгу відзвітував Путіну про миротворців і щодо гуманітарної ситуації в Карабасі

За словами міністра оборони РФ, протягом 10-11 листопада узятий під контроль Лачинський коридор, 13 листопада російські миротворці увійшли в Степанакерт, в районі міст Степанакерт і Шуша виставили чотири спостережних поста. На півдні Карабаху всього в цій зоні буде їх дев’ять, ще один підрозділ миротворців дислокується на півночі Нагірного Карабаху, де сьогодні планують завершити розміщення ще восьми постів.

“Продовжуємо перевезення техніки і матеріальних засобів з темпами 25 літако-вильотів на добу військово-транспортною авіацією ВКС Росії. За три доби скоєно 73 рейсу, перевезено 1103 військовослужбовців, 1168 одиниць техніки”, — заявив Шойгу.

Він також окремо відзначив гуманітарну проблему в Нагірному Карабасі.

“З кожним днем все більше і більше наростає проблема гуманітарного характеру — це транспортування і повернення біженців і, природно, інші гуманітарні питання”, — доповів міністр оборони РФ.

Як повідомляв УНН, миротворці РФ увійшли в Степанакерт і розгортають на півдні Нагорного Карабаху свої пости. За даними влади Вірменії, територію Нагірного Карабаху після початку бойових дій 27 вересня і територію прилеглих районів Азербайджану покинули близько 90 тис. людей. Після заяви про перемир’я Міжнародний комітет Червоного Хреста відновив роботу в столиці невизнаної республіки Нагірний Карабах — Степанакерті.