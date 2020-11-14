Шойгу отчитался Путину о миротворцах и гуманитарной ситуации в Карабахе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Нагорном Карабахе развернули больше половины запланированных миротворцев, а гуманитарная ситуация в связи с беженцами ухудшается с каждым днем. Об этом в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает УНН со ссылкой на сайт Кремля.
По словам министра обороны РФ, в течение 10–11 ноября взят под контроль Лачинский коридор, 13 ноября российские миротворцы вошли в Степанакерт, в районе городов Степанакерт и Шуша выставили четыре наблюдательных поста. На юге Карабаха всего в этой зоне будет их девять, еще одно подразделение миротворцев дислоцируется на севере Нагорного Карабаха, где сегодня планируют завершить размещение еще восьми постов.
“Продолжаем перевозку техники и материальных средств с темпами 25 самолетовылетов в сутки военно-транспортной авиацией ВКС России. За трое суток совершено 73 рейса, перевезено 1103 военнослужащих, 1168 единиц техники”, — заявил Шойгу.
Он также отдельно отметил гуманитарную проблему в Нагорном Карабахе.
“С каждым днем все больше и больше нарастает проблема гуманитарного характера — это транспортировка и возвращение беженцев и, естественно, другие гуманитарные вопросы”, — доложил министр обороны РФ.
Как сообщал УНН, миротворцы РФ вошли в Степанакерт и разворачивают на юге Нагорного Карабаха свои посты. По данным властей Армении, территорию Нагорного Карабаха после начала боевых действий 27 сентября и территорию прилегающих районов Азербайджана покинули около 90 тыс. человек. После заявления о перемирии Международный комитет Красного Креста возобновил работу в столице непризнанной республики Нагорный Карабах — Степанакерте.