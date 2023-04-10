шойгу прилетів у мінськ до лукашенка: говорять про "гарантії" рф для білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Міністр оборони рф сергій шойгу прилетів до білорусі на зустріч з білоруським правителем олександром лукашенком. Про це повідомляє пул лукашенка у Telegram, пише УНН.
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"У розвиток переговорів та домовленостей із президентом росії – сергій шойгу сьогодні прилетів на предметну та конкретну розмову на тему забезпечення безпеки. Зустріч зараз триває у кабінеті", - ідеться у повідомленні.
Назвали і "головні теми" розмови лукашенка і шойгу: "забезпечення безпеки та гарантії для білорусі від росії. "У разі агресії проти білорусі ..."; бойова підготовка та злагодження спільного угруповання".
Нагадаємо
Російський диктатор володимир путін заявив, що рф 1 липня закінчує будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс "Іскандер", здатний нести таку зброю.
Також аналітики ISW повідомляли, що кремль, ймовірно, намагається максимально інтегрувати білоруську промислову базу до свого оборонного комплексу.