шойгу прилетел в минск к лукашенко: говорят о "гарантиях" рф для беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министр обороны рф сергей шойгу прилетел в беларусь на встречу с белорусским правителем александром лукашенко. Об этом сообщает пул лукашенко в Telegram, пишет УНН.
Детали
"В развитие переговоров и договоренностей с президентом россии – сергей шойгу сегодня прилетел на предметный и конкретный разговор на тему обеспечения безопасности. Встреча сейчас проходит в кабинете", - говорится в сообщении.
Назвали и "главные темы" разговора лукашенко и шойгу: "обеспечение безопасности и гарантии для беларуси от россии. "В случае агрессии против беларуси..."; боевая подготовка и слаживание совместной группировки".
Напомним
Российский диктатор владимир путин заявил, что россия 1 июля заканчивает строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в беларуси и уже передала белорусской армии ракетный комплекс "Искандер", способный нести такое оружие.
Также аналитики ISW сообщали, что кремль, вероятно, пытается максимально интегрировать белорусскую промышленную базу в свой оборонный комплекс.