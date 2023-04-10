шойгу прилетел в минск к лукашенко: говорят о "гарантиях" рф для беларуси

Детали

"В развитие переговоров и договоренностей с президентом россии – сергей шойгу сегодня прилетел на предметный и конкретный разговор на тему обеспечения безопасности. Встреча сейчас проходит в кабинете", - говорится в сообщении.

Назвали и "главные темы" разговора лукашенко и шойгу: "обеспечение безопасности и гарантии для беларуси от россии. "В случае агрессии против беларуси..."; боевая подготовка и слаживание совместной группировки".

Напомним

Российский диктатор владимир путин заявил, что россия 1 июля заканчивает строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в беларуси и уже передала белорусской армии ракетный комплекс "Искандер", способный нести такое оружие.

Также аналитики ISW сообщали, что кремль, вероятно, пытается максимально интегрировать белорусскую промышленную базу в свой оборонный комплекс.