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Шоуранер "Доктора Хто" робить паузу в колонці через невизначеність майбутнього

Київ • УНН

 • 570 перегляди

Рассел Т. Дейвіс призупиняє свою щомісячну колонку в журналі "Doctor Who Magazine" через невизначеність щодо майбутнього серіалу. Хоча підтверджено нову сюжетну арку "Війна між землею та морем", BBC не надає деталей щодо продовження основного шоу.

Шоуранер "Доктора Хто" робить паузу в колонці через невизначеність майбутнього

Щомісячну колонку в офіційному журналі серіалу "Доктора Хто" призупинено. Серед причин - невизначеність щодо майбутніх планів проєкта.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Gizmodo.

Деталі

У своїй колонці в журналі "Doctor Who Magazine" Дейвіс підтвердив, що припиняє регулярне написання, яке використовував для анонсів сюжетів та інформування фанатів про стан роботи над серіалом.

Ми ще не знаємо, що відбувається, і поки всі з цим розбираються, я зроблю паузу на цій сторінці. Дякую за прочитання! І дякую DWM, було приємно працювати з вами над цим чудовим журналом. Сподіваємося, що незабаром у нас будуть новини, і, звичайно ж, 'Війна між землею та морем' ось-ось розпочнеться, тож попереду на нас чекають великі події

- написав шоуранер Рассел Т. Дейвіс.

Йдеться про сюжетну лінію "Війна між землею та морем", яка наразі є єдиною підтвердженою частиною майбутнього шоу. Водночас тривала відсутність офіційних анонсів може викликати занепокоєння серед глядачів. Попри невизначеність, Дейвіс все ж таки спробував заспокоїти фанатів.

Ні, не кінець, не сердься. "Доктор Хто" ніколи не закінчиться! Є шляхи, що ведуть до потенційного майбутнього. У нас досі є таємниця того яскравого та палаючого фіналу: 'О, привіт', так, справді, привіт, Біллі! І, звичайно ж, є Сьюзен. Цікаво, чи дізнаємося ми колись, хто такий Бос. Або хто такий Бос 

-  написав Рассел Т. Дейвіс.

Додатково

Як повідомляє видання, крім згаданої сюжетної арки, BBC лише нещодавно анонсувала, що "Доктор Хто" отримає окремий анімаційний серіал для дітей, який не буде пов’язаний із головною лінією шоу.

Жодної конкретики щодо продовження основного серіалу на момент публікації не надано. Нагадаємо Останній сезон "Доктора Хто" завершився суперечливим фіналом, після якого майбутнє серіалу залишилось відкритим. Попри численні припущення, офіційних підтверджень від BBC про подальші сезони поки немає.  

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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