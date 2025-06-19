Шоуранер "Доктора Хто" робить паузу в колонці через невизначеність майбутнього

Щомісячну колонку в офіційному журналі серіалу "Доктора Хто" призупинено. Серед причин - невизначеність щодо майбутніх планів проєкта.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Gizmodo.

У своїй колонці в журналі "Doctor Who Magazine" Дейвіс підтвердив, що припиняє регулярне написання, яке використовував для анонсів сюжетів та інформування фанатів про стан роботи над серіалом.

Ми ще не знаємо, що відбувається, і поки всі з цим розбираються, я зроблю паузу на цій сторінці. Дякую за прочитання! І дякую DWM, було приємно працювати з вами над цим чудовим журналом. Сподіваємося, що незабаром у нас будуть новини, і, звичайно ж, 'Війна між землею та морем' ось-ось розпочнеться, тож попереду на нас чекають великі події