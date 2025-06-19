Шоуранер «Доктора Кто» берёт паузу в своей колонке из-за неопределённости будущего

Ежемесячная колонка в официальном журнале сериала "Доктор Кто" приостановлена. Среди причин – неопределенность относительно будущих планов проекта.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

В своей колонке в журнале "Doctor Who Magazine" Дэвис подтвердил, что прекращает регулярное написание, которое использовал для анонсов сюжетов и информирования фанатов о состоянии работы над сериалом.

Мы еще не знаем, что происходит, и пока все с этим разбираются, я сделаю паузу на этой странице. Спасибо за прочтение! И спасибо DWM, было приятно работать с вами над этим замечательным журналом. Надеемся, что скоро у нас будут новости, и, конечно же, "Война между землей и морем" вот-вот начнется, так что впереди нас ждут большие события - написал шоураннер Рассел Т. Дэвис.

Речь идет о сюжетной линии "Война между землей и морем", которая на данный момент является единственной подтвержденной частью будущего шоу. В то же время длительное отсутствие официальных анонсов может вызвать беспокойство среди зрителей. Несмотря на неопределенность, Дэвис все же попытался успокоить фанатов.

Нет, не конец, не сердись. "Доктор Кто" никогда не закончится! Есть пути, ведущие к потенциальному будущему. У нас до сих пор есть тайна того яркого и пылающего финала: " О, привет", да, действительно, привет, Билли! И, конечно же, есть Сьюзен. Интересно, узнаем ли мы когда-нибудь, кто такой Босс. Или кто такой Босс - написал Рассел Т. Дэвис.

Дополнительно

Как сообщает издание, кроме упомянутой сюжетной арки, BBC лишь недавно анонсировала, что "Доктор Кто" получит отдельный анимационный сериал для детей, который не будет связан с главной линией шоу.

Никакой конкретики относительно продолжения основного сериала на момент публикации не предоставлено. Напомним, последний сезон "Доктора Кто" завершился противоречивым финалом, после которого будущее сериала осталось открытым. Несмотря на многочисленные предположения, официальных подтверждений от BBC о дальнейших сезонах пока нет.