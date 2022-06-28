Шотландія назвала дату нового голосування за незалежність
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Уряд Шотландії у вівторок оголосив про плани провести другий референдум щодо незалежності 19 жовтня 2023 року. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.
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Виступаючи перед парламентом Единбурга перший міністр Нікола Стерджен визнала, що її децентралізована адміністрація може не мати права призначати голосування без схвалення Лондона.
Стерджен підкреслила, що «консультативний референдум» відбудеться лише зі схвалення Верховного суду Великої Британії.
Голосування за незалежність, як і раніше, вимагає схвалення обох парламентів в Единбурзі та Лондоні, перш ніж Шотландія зможе офіційно відокремитися.
На останньому референдумі про незалежність у 2014 році 55% шотландців підтримали статус-кво.
Якщо Верховний суд Великої Британії ухвалить, що шотландський уряд не має права проводити голосування без згоди Лондона, «це буде вина Вестмінстерського законодавства, а не суду», сказала вона.
Противники Стерджен, у тому числі шотландські консерватори та шотландські лейбористи, кажуть, що вона зациклена на проведенні другого референдуму замість того, щоб зосередитись на більш нагальних політичних питаннях.
Додамо
Шотландія проголосувала 55 відсотками проти 45 відсотків за те, щоб залишитися у складі Великої Британії, після того, як тодішній прем'єр-міністр Девід Кемерон погодив наказ про «Розділ 30», який зробив результати голосування юридично обов'язковими.