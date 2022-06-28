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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 44567 просмотра

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Актуальное
Шотландия назвала дату нового голосования за независимость

Шотландия назвала дату нового голосования за независимость

Киев • УНН

 • 56521 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Правительство Шотландии во вторник объявило о планах провести второй референдум о независимости 19 октября 2023 года. Об этом УНН информирует со ссылкой на AFP.

Детали

Выступая перед парламентом Эдинбурга, первый министр Никола Стерджен признала, что ее децентрализованная администрация может не иметь права назначать голосование без одобрения Лондона.

Стерджен подчеркнула, что «консультативный референдум» состоится только с одобрения Верховного суда Великобритании.

Голосование за независимость по-прежнему требует одобрения обоих парламентов в Эдинбурге и Лондоне, прежде чем Шотландия сможет официально отделиться.

На последнем референдуме о независимости в 2014 году 55% ​​шотландцев поддержали статус-кво.

Если Верховный суд Великобритании примет решение, что шотландское правительство не имеет права проводить голосование без согласия Лондона, «это будет вина Вестминстерского законодательства, а не суда», сказала она.

Противники Стерджен, в том числе шотландские консерваторы и шотландские лейбористы, говорят, что она зациклена на проведении второго референдума вместо того, чтобы сосредоточиться на более насущных политических вопросах.

Добавим

Шотландия проголосовала 55 процентами против 45 процентов за то, чтобы остаться в составе Великобритании, после того, как тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон согласовал приказ о «Главе 30», который сделал результаты голосования юридически обязательными.

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