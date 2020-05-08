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Шостий президент Латвії: Путін “застряг у машині часу”

Київ • УНН

 • 28990 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін застряг “у машині часу” та досі “не подорослішав” в плані розуміння того, що таке демократична система і що таке рівноправ’я націй. Таку думку висловила шостий Президент Латвійської Республіки Вайра Віке-Фрейберґа під час онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму “Війна, яка триває: трагедія та уроки Другої Світової війни у новій реальності”, передає УНН з посиланням на пресреліз форуму.

Шостий президент Латвії: Путін “застряг у машині часу”

“Необхідно мати об’єктивні наративи, які замінили б упереджені вузькі шовіністичні імперіалістичні наративи, які так полюбляє президент Путін. Він застряг у машині часу. Він зізнається сам, що виховувався на пропагандистських фільмах про радянський героїзм. І я боюся, що він так і не подорослішав з того часу в плані розуміння того, що таке демократична система і що таке рівноправ’я націй. Я, між іншим, була обурена, як вони говорять про українців, що немає такого поняття, як українська нація чи українська мова. Тому перед українською нацією стоїть завдання самоствердження, показати, наскільки ефективно вона може забезпечити власне управління”, — зазначила Вайра Віке-Фрейберґа.

На її думку, найкращим способом протистояння згаданій пропаганді є утвердження такої держави в Україні, яка “мала б наочні переваги над тим, що будується по той бік кордону”.

Вона порадила українцям ніколи не забувати своє національне коріння і багатство своєї культури та мови.

“Також важливо усвідомлювати для себе, що кожна нація має право існувати так само, як кожна людина має право жити, дихати і мріяти. І необхідно, щоб кожна нація зрозуміла: якщо нація мріє про те, щоб стати кращою, то ця мрія не повинна включати бажання пригнічувати інших. Ми повинні мріяти разом про краще майбутнє для кожної нації, для спільнот націй, які об’єднані спільними цілями. Ми всі є частиною єдиного людства, а людство може змінюватися на краще”, — резюмувала Віке-Фрейберґа.

Як повідомляв УНН, раніше президенти Литви, Латвії й Естонії засудили спроби Росії сфальсифікувати історію, применшити роль Москви у початку Другої світової війни і злочини радянського режиму в країнах Балтії.

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