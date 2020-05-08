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Шестой президент Латвии: Путин "застрял в машине времени"

Киев • УНН

 • 28990 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин застрял "в машине времени" и до сих пор "не повзрослел" в плане понимания того, что такое демократическая система и что такое равноправие наций. Такое мнение высказала шестой Президент Латвийской Республики Вайра Вике-Фрейберга во время онлайн дискуссии Киевского форума "Война, которая длится: трагедия и уроки Второй мировой войны в новой реальности", передает УНН со ссылкой на пресс-релиз форума.

Шестой президент Латвии: Путин "застрял в машине времени"

"Необходимо иметь объективные нарративы, которые заменили бы предвзятые узкие шовинистические империалистические нарративы, которые так любит президент Путин. Он застрял в машине времени. Он признается сам, что воспитывался на пропагандистских фильмах о советском героизме. И я боюсь, что он так и не повзрослел с тех пор в плане понимания того, что такое демократическая система и что такое равноправие наций. Я, между прочим, была возмущена, как они говорят о украинцах, что нет такого понятия, как украинская нация или украинский язык. Поэтому перед украинской нацией стоит задача самоутверждения, показать, насколько эффективно она может обеспечить собственное управление", - отметила Вайра Вике-Фрейберга.

По ее мнению, лучшим способом противостояния упомянутой пропаганде является утверждение такого государства в Украине, которая "имела бы наглядные преимущества над тем, что строится по ту сторону границы".

Она посоветовала украинцам никогда не забывать свои национальные корни и богатство своей культуры и языка.

"Также важно понимать для себя, что каждая нация имеет право на существование так же, как каждый человек имеет право жить, дышать и мечтать. И необходимо, чтобы каждая нация поняла: если нация мечтает о том, чтобы стать лучше, то эта мечта не должна включать желание подавлять других. Мы должны мечтать вместе о лучшем будущем для каждой нации, для сообществ наций, объединенных общими целями. Мы все являемся частью единого человечества, а человечество может меняться к лучшему", - резюмировала Вике-Фрейберга.

Как сообщал УНН, ранее президенты Литвы, Латвии и Эстонии осудили попытки России сфальсифицировать историю, умалить роль Москвы в начале Второй мировой войны и преступления советского режима в странах Балтии.

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