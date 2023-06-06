Шольца вразили військово-морські навчання Німеччини в Балтійському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У понеділок канцлер Німеччини Олаф Шольц на власні очі побачив можливості німецького флоту з фрегата «Мекленбург-Передня Померанія» біля узбережжя Балтійського моря, повідомляє Deutsche Presse-Agentur, пише УНН.
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Канцлер був «дуже вражений виступом, важкою роботою», яку він побачив, сказав він пізніше. Він зробить усе, щоб і флот був добре оснащений. Тому він підтвердив обіцянку постійно витрачати 2% валового внутрішнього продукту Німеччини на оборону.
У навчаннях візьмуть участь підводний човен, корвет і мінно-пошуковий катер зі складу ЗС Німеччини, а також танкер французького флоту Somme і іспанський фрегат Alvaro de Bazan.
Крім того, у маневрах також заплановано участь винищувачів Eurofighter і Tornado зі складу ВПС Німеччини.
Доповнення
На тлі навчань росії Шольц не очікує загострення ситуації між НАТО і рф.
Проте, звертаючись до росії, Шольц також сказав: «Звичайно, це також сигнал, який ми посилаємо маневром, навчаннями тут, а саме, що у нас є сили для організації альянсу та національної оборони. І це те, що розуміється».