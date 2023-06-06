Шольца впечатлили военно-морские учения Германии в Балтийском море

Детали

Канцлер был «очень впечатлен выступлением, тяжелой работой», которую он увидел, сказал он позже. Он сделает все, чтобы и флот был хорошо оснащен. Поэтому он подтвердил обещание постоянно тратить 2% валового внутреннего продукта Германии на оборону.

В учениях примут участие подводная лодка, корвет и минно-поисковый катер из состава ВС Германии, а также танкер французского флота Somme и испанский фрегат Alvaro de Bazan.

Кроме того, в маневрах также запланировано участие истребителей Eurofighter и Tornado из состава ВВС Германии.

Дополнение

На фоне учений россии Шольц не ожидает обострения ситуации между НАТО и рф.

Однако, обращаясь к россии, Шольц также сказал: «Конечно, это также сигнал, который мы посылаем маневром, учениями здесь, а именно, что у нас есть силы для организации альянса и национальной обороны. И это то, что понимается».