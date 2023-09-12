Шольц: "Треба остерігатися так званих рішень для припинення війни, які мають мир лише в назві"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив про ризики так званих “мирних рішень” у війні росії проти України. Також він наголосив, що підтримує справедливий план миру президента України Володимира Зеленського. Він вважає, що цей план враховує інтереси всіх сторін конфлікту, повідомляє Nova, передає УНН.
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Шольц попередив, що «треба бути обережними з так званими мирними рішеннями війни між росією та Україною». Також він наголосив, що “необхідно остерігатися так званих рішень» для припинення війни, яку веде росія проти України, в назві яких є «лише слово мир».
Однак план президента України Володимира Зеленського, на думку Шольца, є справедливим і реалістичним. Він враховує інтереси всіх сторін конфлікту і є найкращим шансом на мир в Україні.
Крім того, Шольц сказав, що мир без свободи є гнобленням, а без справедливості - диктатом. Він підкреслив, що Німеччина підтримує вимоги України щодо «справедливого миру, який поважає принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй, який дотримується принципів територіальної цілісності та незалежності».
Канцлер також заявив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну у її боротьбі за свободу, навіть якщо це означає постачання зброї.
"Ми переконані, що справедливість повинна переважати насильство, а не навпаки", - сказав Шольц.
Він підкреслив, що будь-яке інше рішення фактично призвело б до визнання права сильнішого. "Ми дуже добре навчилися за століття колоніальної експлуатації, руйнування та війни", - сказав Шольц.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що "всі хочуть, щоб ця війна закінчилася", але наразі немає ознак того, що путін в цьому зацікавлений.