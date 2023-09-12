Шольц: "Надо остерегаться так называемых решений для прекращения войны, которые имеют мир только в названии"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил о рисках так называемых “мирных решений” в войне России против Украины. Также он отметил, что поддерживает справедливый план мира президента Украины Владимира Зеленского. Он считает, что этот план учитывает интересы всех сторон конфликта, сообщает Nova, передает УНН.
Детали
Шольц предупредил, что «надо быть осторожными с так называемыми мирными решениями войны между россией и Украиной». Также он подчеркнул, что “необходимо остерегаться так называемых решений» для прекращения войны, которую ведет россия против Украины, в названии которых есть «только слово мир».
Однако план президента Украины Владимира Зеленского, по мнению Шольца, является справедливым и реалистичным. Он учитывает интересы всех сторон конфликта и является лучшим шансом на мир в Украине.
Кроме того, Шольц сказал, что мир без свободы является угнетением, а без справедливости - диктатом. Он подчеркнул, что Германия поддерживает требования Украины относительно «справедливого мира, который уважает принципы Устава Организации Объединенных Наций, который придерживается принципов территориальной целостности и независимости».
Канцлер также заявил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу, даже если это означает поставки оружия.
"Мы убеждены, что справедливость должна преобладать над насилием, а не наоборот", - сказал Шольц.
Он подчеркнул, что любое другое решение фактически привело бы к признанию права сильнейшего. "Мы очень хорошо научились за столетия колониальной эксплуатации, разрушения и войны", - сказал Шольц.
Напомним
Ранее сообщалось, что Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что "все хотят, чтобы эта война закончилась", но пока нет признаков того, что Путин в этом заинтересован.