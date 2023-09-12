Шольц: "Надо остерегаться так называемых решений для прекращения войны, которые имеют мир только в названии"

Детали

Шольц предупредил, что «надо быть осторожными с так называемыми мирными решениями войны между россией и Украиной». Также он подчеркнул, что “необходимо остерегаться так называемых решений» для прекращения войны, которую ведет россия против Украины, в названии которых есть «только слово мир».

Однако план президента Украины Владимира Зеленского, по мнению Шольца, является справедливым и реалистичным. Он учитывает интересы всех сторон конфликта и является лучшим шансом на мир в Украине.

Кроме того, Шольц сказал, что мир без свободы является угнетением, а без справедливости - диктатом. Он подчеркнул, что Германия поддерживает требования Украины относительно «справедливого мира, который уважает принципы Устава Организации Объединенных Наций, который придерживается принципов территориальной целостности и независимости».

Канцлер также заявил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу, даже если это означает поставки оружия.

"Мы убеждены, что справедливость должна преобладать над насилием, а не наоборот", - сказал Шольц.

Он подчеркнул, что любое другое решение фактически привело бы к признанию права сильнейшего. "Мы очень хорошо научились за столетия колониальной эксплуатации, разрушения и войны", - сказал Шольц.

Напомним

Ранее сообщалось, что Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что "все хотят, чтобы эта война закончилась", но пока нет признаков того, что Путин в этом заинтересован.