Шокуюча знахідка: виявлено нові види електричного вугра
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Вчені виявили два абсолютно нових види електричних вугрів в басейні Амазонки, один з яких здатний здійснювати рекордний розряд, передає УНН з посиланням на AFP.
За словами дослідників, отримані дані свідчать про неймовірну різноманітність тропічних лісів Амазонки, велика частина яких до цих пір невідома науці, і показують, чому так важливо захистити середовище проживання.
"Не дивлячись на всі дії людини на тропічні ліси Амазонки за останні 50 років, ми все ще можемо виявити гігантських риб, таких як два нових види електричних вугрів", - сказав провідний дослідник К. Девід де Сантана, зоолог, який працює в Смітсонівському національному музеї природної історії.
Дослідження "вказує на те, що величезна кількість видів чекає свого відкриття в тропічних лісах Амазонки, багато з яких можуть служити ліками від хвороб або стимулювати технологічні інновації", - сказав він AFP.
Протягом століть вважалося, що в усьому регіоні, відомому як Велика Амазонія, існує один вид електричного вугра. Але вчені вирішили перевірити цей факт.
На перший погляд, вони виявили невелику видиму різницю між істотами, зібраними в різних частинах басейну Амазонки, що дозволяє припустити, що риби дійсно були частиною одного виду.
Але подальший аналіз, в тому числі ДНК з 107 зразків, які вони зібрали, підтвердив багатовікові припущення і виявив три різних види: раніше відомий Electrophorus electricus, поряд з Electrophorus voltai і Electrophorus varii.
І їх дослідження також виявило ще один приголомшливий результат: E. Voltai здатний видавати 860 вольт - набагато більше, ніж 650 вольт, раніше зареєстрованих у електричних вугрів, - "роблячи його найпотужнішим з відомих біоелектричних генераторів".
Як повідомляв УНН, раніше вчені припустили, що лохнеське чудовисько було вугром.