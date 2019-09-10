Шокирующая находка: обнаружены новые виды электрического угря
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Учёные выявили два совершенно новых вида электрических угрей в бассейне Амазонки, один из которых способный произвести рекордный разряд, передаёт УНН со ссылкй на AFP.
По словам исследователей, полученные данные свидетельствуют о невероятном разнообразии тропических лесов Амазонки, большая часть которых до сих пор неизвестна науке, и показывают, почему так важно защитить среду обитания.
"Несмотря на все воздействия человека на тропические леса Амазонки за последние 50 лет, мы все еще можем обнаружить гигантских рыб, таких как два новых вида электрических угрей", - сказал ведущий исследователь К. Дэвид де Сантана, зоолог, работающий в Смитсоновском национальном музее естественной истории.
Исследование "указывает на то, что огромное количество видов ждет своего открытия в тропических лесах Амазонки, многие из которых могут служить лекарством от болезней или стимулировать технологические инновации", - сказал он AFP.
На протяжении веков считалось, что во всем регионе, известном как Большая Амазония, существует один вид электрического угря. Но ученые решили проверить этот факт.
На первый взгляд, они обнаружили небольшую видимую разницу между существами, собранными в разных частях бассейна Амазонки, что позволяет предположить, что рыбы действительно были частью одного вида.
Но дальнейший анализ, в том числе ДНК из 107 образцов, которые они собрали, подтвердил многовековые предположения и выявил три различных вида: ранее известный Electrophorus electricus, наряду с Electrophorus voltai и Electrophorus varii.
И их исследование также обнаружило еще один ошеломляющий результат: E. Voltai способен выдавать 860 вольт - намного больше, чем 650 вольт, ранее зарегистрированных у электрических угрей, - "делая его самым мощным из известных биоэлектрических генераторов".
Как сообщал УНН, ранее ученые предположили, что лохнесское чудовище было угрем.