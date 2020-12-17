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Шнур запитав у Путіна про мат і Трампа: у відповідь почув про "редиску"

Київ • УНН

 • 36291 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Відомий артист Сергій Шнуров прийшов на велику пресконференцію президента РФ Володимира Путіна у якості журналіста одного із російських телеканалів. Артист запитав про вибори у США і, як не дивно, про нецензурну лексику у російських реаліях. Путін у відповідь подякував, що запитання прозвучало "без мату", повідомляє УНН.

Шнур запитав у Путіна про мат і Трампа: у відповідь почув про "редиску"

Сергій Шнуров розпочав своє запитання так: "Найкозирніше запитання про Навального я залишу своїм колегам". А потім запитав, чому російські хакери цього разу "не допомогли Трампу обратися на посаду президента". Шнуров також уточнив, на яку посаду тепер може розраховувати Трамп - "своїх же не кидають".

"Чи прихистите ви його, якщо він попросить політичного притулку, як Сноуден?", - запитав артист.

Друге запитання артиста було особисто від нього: "Тепер особисто від мене: як простій російській людині, яких більшість, описувати це життя, не використовуючи ненормативну лексику?".

З відповіді на це запитання й розпочав Путін.

"Зверніться до відомих фільмів, класики радянського кіно, коли при падінні секції батареї на ногу потрібно говорити "редиска", а не вживати ненормативну лексику. В принципі, російська мова досить багата, щоб ясно і дохідливо висловлюватись, не вдаючись до ненормативної лексики, про яку ви сказали. Але я хочу вам подякувати вже за те, що ви зараз її не використали, як ви це робите іноді зі сцени на масову аудиторію. За це вам велике спасибі", - відповів Путін на друге запитання.

Перше ж питання Путін назвав "провокацією".

"Чому хакери не допомогли обратися Трампу? Я вважаю, що це не запитання - з вашого боку це провокація. Російські хакери не допомагали обиратися чинному поки президенту США. І не втручалися у внутрішні справи цієї великої держави. Це все домисли, привід для того, щоб псувати відносини між Росією і США. Це привід для того, щоб не визнати легітимність чинного поки президента з внутрішньополітичних американських причин", - вважає Путін.

Він висловив надію, що новообраний президент Джо Байден "розбереться у ситуації", а у Трампа немає потреби працевлаштуватися деінде поза межами США, де у нього "велика підтримка".

Як повідомлялося раніше в УНН, Путін привітав Байдена із перемогою на президентських виборах у США.

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