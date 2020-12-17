Шнур спросил Путина о мате и Трампе: в ответ услышал про "редиску"

Сергей Шнуров начал свой вопрос так: "Самый козырный вопрос про Навального я оставлю своим коллегам". А потом спросил, почему российские хакеры на этот раз "не помогли Трампу избраться на пост президента". Шнуров также уточнил, на какую должность теперь может рассчитывать Трамп - "своих же не бросают".

"Приютите ли вы его, если он попросит политического убежища, как Сноуден?", - спросил артист.

Второй вопрос артиста был лично от него: "Теперь лично от меня: как простому русскому человеку, каких большинство, описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику?".

С ответа на этот вопрос и начал Путин.

"Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить "редиска", а не употреблять ненормативную лексику. В принципе, русский язык достаточно богатый, чтоб ясно и доходчиво выражать, не прибегая к ненормативное лексике, о которой вы сказали. Но я хочу вас поблагодарить уже за то, что вы сейчас ее не использовали, как вы это делаете иногда со сцены на массовую аудиторию. За это вам большое спасибо", - ответил Путин на второй вопрос.

Первый же вопрос Путин назвал "провокацией".

"Почему хакеры не помогли избраться Трампу? Я считаю, что это не вопрос – с вашей стороны это провокация. Российские хакеры не помогали избираться действующему пока президенту США. И не вмешивались во внутренние дела этой великой державы. Это все домыслы, повод для того, чтобы портить отношения между Россией и США. Это повод для того, чтоб не признать легитимность действующего пока президента по внутриполитическим американским причинам", - считает Путин.

Он высказал надежду, что новоизбранный президент Джо Байден разберется в ситуации, а у Трампа нет нужды трудоустраиваться где-либо за пределами США, где у него большая поддержка.

Как сообщалось ранее в УНН, Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США.