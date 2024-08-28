Шмигаль зустрівся з новим послом Італії: обговорив підтримку України і посилення ППО
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України провів зустріч з новопризначеним послом Італії. Обговорено підтримку України, фінансову допомогу, посилення ППО, енергетику, інтеграцію в ЄС і НАТО, формулу миру та відновлення.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про зустріч з новопризначеним послом Італії, де обговорили підтримку України, фінансову допомогу, посилення ППО, енергетику, інтеграцію в ЄС і НАТО, формулу миру та відновлення, пише УНН.
Провели зустріч із новопризначеним послом Італії в Україні Карло Формозою. Обговорили питання нашої взаємодії: фінанси, посилення ППО, енергетика, інтеграція в ЄС і НАТО, формула миру, відновлення
Зі слів Шмигаля, він подякував Італії за всебічну підтримку й особливий фокус на Україні під час головування в G7. "Саме на саміті в Італії лідери G7 ухвалили історичне рішення про передачу 50 млрд доларів доходів від заморожених російських активів. Розраховуємо отримати ці кошти до кінця року", - зазначив очільник уряду.
Прем'єр також подякував за патронат над Одесою та за готовність провести Конференцію з питань відновлення України у 2025 році. "Маємо зосередитись на проєктах розмінування, енергетиці та розвитку логістики", - вказав він.
"Побажав пану послу успішної дипломатичної місії задля розвитку й поглиблення наших двосторонніх відносин", - повідомив Шмигаль.
Україна має на меті відкрити всі розділи переговорів про вступ до ЄС у першому півріччі 2025 року - Шмигаль27.08.24, 12:34 • 17154 перегляди