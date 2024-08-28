Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о встрече с новоназначенным послом Италии, где обсудили поддержку Украины, финансовую помощь, усиление ПВО, энергетику, интеграцию в ЕС и НАТО, формулу мира и восстановление, пишет УНН.

Провели встречу с новоназначенным послом Италии в Украине Карло Формозой. Обсудили вопросы нашего взаимодействия: финансы, усиление ПВО, энергетика, интеграция в ЕС и НАТО, формула мира, восстановление - написал Шмыгаль в Telegram.

По словам Шмыгаля, он поблагодарил Италию за всестороннюю поддержку и особый фокус на Украине во время председательства в G7. "Именно на саммите в Италии лидеры G7 приняли историческое решение о передаче 50 млрд долларов доходов от замороженных российских активов. Рассчитываем получить эти средства до конца года", - отметил глава правительства.

Премьер также поблагодарил за патронат над Одессой и за готовность провести Конференцию по вопросам восстановления Украины в 2025 году. "Должны сосредоточиться на проектах разминирования, энергетике и развитии логистики", - указал он.

"Пожелал господину послу успешной дипломатической миссии для развития и углубления наших двусторонних отношений", - сообщил Шмыгаль.

Україна має на меті відкрити всі розділи переговорів про вступ до ЄС у першому півріччі 2025 року - Шмигаль