Шмигаль знайшов, на чому заробити ще 40 млрд доларів та дав "рецепт" підвищення врожайності
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Україна може за наступні десять років заробити щонайменше 40 млрд доларів на розвитку власного меблевого виробництва. Про це під час представлення аудиту повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент УНН.
“Ліси. Ми мали би збільшувати площу наших лісів та використовувати деревину переважно для розвитку власного меблевого виробництва. Тільки зміна орієнтирів з експорту сировини на виробництво власної продукції дасть Україні щонайменше 40 млрд доларів за 10 років. І це додана вартість, це місця, це переробка, а не лише сировинний експорт”, — вважає Шмигаль.
Не використовує Україна повною мірою сільгоспземлі та аквакультуру.
“Потенціал аквакультури, тобто розвиток рибного господарства, використовуємо лише на чверть. Зрошення земель розвинене менше ніж на 20% від того, як мало би бути. Наприклад, ефективна система зрошення у південних областях України дала би змогу збільшити врожаї у два з половиною — три рази. І це також потенціал, який не використаний і дасть додатковий ВВП”, — повідомив Шмигаль.
Він також додав, що Україна має потенціал водних ресурсів (гідроенергетика) у 12 млрд дол.
Нагадаємо, за підрахунками уряду економічні втрати України, через не використаний економічний потенціал, становлять трильйон доларів США за останні 10 років.
За останні 10 років Україна лише на забороні вільного обігу земель втратила до 85 млрд доларів, які вона має повернути за наступне десятиліття. А потенціал розвитку видобутку корисних копалин для власних потреб становить 400 млрд доларів.
Як повідомляв УНН, раніше прем’єр підрахував втрачений інвестиційний потенціал України — це “шість корпорацій Tesla”.