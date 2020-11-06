Шмыгаль нашел, на чем заработать еще 40 млрд долларов и дал "рецепт" повышения урожайности
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Украина может за следующие десять лет заработать минимум 40 млрд долларов на развитии собственного мебельного производства. Об этом во время представления аудита сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент УНН.
“Леса. Мы должны были увеличивать площадь наших лесов и использовать древесину преимущественно для развития собственного мебельного производства. Только смена ориентиров по экспорту сырья на производство собственной продукции даст Украине минимум 40 млрд долларов за 10 лет. И это добавленная стоимость, это места, это переработка, а не только сырьевой экспорт”, — считает Шмыгаль.
Не использует Украины в полной мере сельхозземли и аквакультуру.
“Потенциал аквакультуры, то есть развитие рыбного хозяйства, используем только на четверть. Орошение земель развито менее чем на 20% от того, как должно быть. Например, эффективная система орошения в южных областях Украины дала бы возможность увеличить урожаи в два с половиной — три раза. И это также потенциал, который не использован и даст дополнительный ВВП”, — сообщил Шмыгаль.
Он также добавил, что Украина имеет потенциал водных ресурсов (гидроэнергетика) в 12 млрд долл.
Напомним, по подсчетам правительства экономические потери Украины, из-за не использованного экономического потенциала, составляют триллион долларов США за последние 10 лет.
За последние 10 лет Украина лишь на запрете свободного оборота земель потеряла до 85 млрд долларов, которые она должна вернуть за следующее десятилетие. А потенциал развития добычи полезных ископаемых для собственных нужд составляет 400 млрд долларов.
Как сообщал УНН, ранее премьер подсчитал потерянный инвестиционный потенциал Украины — это “шесть корпораций Tesla”.