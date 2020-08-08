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Шмигаль заявив про "спротив" у реформі будівельної галузі

Шмигаль заявив про "спротив" у реформі будівельної галузі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Уряд “зрушив” у реформі будівельного ринку, але натикається на спротив. Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю Радіо Свобода у контексті роботи Національної ради реформ, виконком якої очолює Міхеїл Саакашвілі, передає УНН.

“Рада реформ представляє свою роботу, показує свої напрацювання. Ми залучаємося до деяких напрацювань... Ми вже зрушили у реформі будівельного ринку і ліквідації, на мою думку, найбільшого корупційного монстра в будівельному ринку — ДАБІ. Готовий законопроєкт поданий у Верховну Раду. Сподіваюся, що ми докладемо максимум зусиль разом з депутатський корпусом, щоб вже у вересні цей закон був ухвалений, і ми про цей будівельний жах забули”, — сказав голова Кабінету міністрів.​

При цьому, за словами Шмигаля, реформа просувається повільніше, ніж планувалося, через “доволі великий спротив”.

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“Корумповані сфери завжди створюють певний спротив. І тому, коли є ідея зробити реформу, то завжди ставиш такі маячки часові так, як тобі це хотілося би зробити, в надії, що суспільство і всі люди будуть докладати до цього максимум зусиль. Всім же ж хочеться отримати якісну виправлену ситуацію, без корупції. Але, на жаль, не всім. Є моменти, коли є спротив на різних рівнях при підготовці документів, при їх просуванні, наприклад, у Верховну Раду, при юридичній експертизі”, — зазначив прем’єр-міністр.

При цьому, за словами Шмигаля, до обговорення долучаються і представники будівельного ринку, які можуть внести свої побажання до законопроєкту про реформу.

“У 17 законодавчих актах передбачається внесення змін, передбачається персональна відповідальність суб’єктів діяльності на будівельному ринку. Чого не було досі, що давало змогу спричиняти ось такі порушення і породжувало корупцію”, — каже він.

У липні 2020 року Кабінет міністрів України заявив про початок роботи нового Реєстру будівельної діяльності в рамках реформи містобудування. Навесні уряд вже повідомляв про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції і створення нових органів, які мають розділити її функції.

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