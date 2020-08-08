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4 марта, 13:25 • 107303 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 09:55 • 102059 просмотра

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Шмыгаль заявил о "сопротивлении" в реформе строительной отрасли

Шмыгаль заявил о "сопротивлении" в реформе строительной отрасли

Киев  •  УНН

 • 10938 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Правительство "сдвинулось" в реформе строительного рынка, но натыкается на сопротивление. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Радио Свобода в контексте работы Национального совета реформ, исполком которой возглавляет Михаил Саакашвили, передает УНН.

"Совет реформ представляет свою работу, показывает свои наработки. Мы приобщаемся к некоторым наработок ... Мы уже сдвинулись в реформе строительного рынка и ликвидации, по моему мнению, крупнейшего коррупционного монстра в строительном рынке - ГАСИ. Готовый законопроект подан в Верховную Раду. Надеюсь, что мы приложим максимум усилий вместе с депутатским корпусом, чтобы уже в сентябре этот закон был принят, и мы об этом строительном ужасе забыли", - сказал глава Кабинета министров.

При этом, по словам Шмыгаля, реформа продвигается медленнее, чем планировалось, из-за "довольно большого сопротивления".

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"Коррумпированные сферы всегда создают определенное сопротивление. И поэтому, когда есть идея сделать реформу, то всегда задаешь такие маячки временные так, как тебе это хотелось бы сделать, в надежде, что общество и все люди будут прилагать к этому максимум усилий. Всем же хочется получить качественную исправленную ситуацию, без коррупции. Но, к сожалению, не всем. Есть моменты, когда есть сопротивление на разных уровнях при подготовке документов, при их продвижении, например, в Верховную Раду, при юридической экспертизе", - отметил премьер-министр.

При этом, по словам Шмыгаля, к обсуждению привлекаются и представители строительного рынка, которые могут внести свои пожелания к законопроекту о реформе.

"В 17 законодательных актах предусматривается внесение изменений, предполагается персональная ответственность субъектов деятельности на строительном рынке. Чего не было до сих пор, что позволяло вызывать вот такие нарушения и порождало коррупцию", - говорит он.

В июле 2020 года Кабинет министров Украины заявил о начале работы нового Реестра строительной деятельности в рамках реформы градостроительства. Весной правительство уже сообщало о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и создании новых органов, которые должны разделить ее функции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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