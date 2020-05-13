Шмигаль запевнив, що медична система не перевантажена хворими на COVID-19

“Наша медична система не перевантажена хворими. Перебувають в готовності 2271 апаратів ШВЛ, в лікарнях першої черги, це є 240 визначених лікарень, з яких задіяно 138 апаратів, це 6,1% від підготовленої кількості. 381 заклад охорони здоров’я перебуває в готовності на загальну кількість 33 669 ліжкомісць для лікування COVID-19. 26 301 ліжко в закладах охорони здоров’я першої хвилі, з яких зайнято хворими на коронавірус 3367, в інших закладах охорони здоров’я 162 ліжка зайняті хворими на коронавірус”, - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 13 травня зафіксовано 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 439 летальні.



