Шмыгаль заверил, что медицинская система не перегружена больными COVID-19

"Наша медицинская система не перегружена больными. Находятся в готовности 2271 аппаратов ИВЛ, в больницах первой очереди, это 240 определенных больниц, из которых задействовано 138 аппаратов, это 6,1% от подготовленного количества. 381 учреждение здравоохранения находится в готовности на общее количество 33 669 койкомест для лечения COVID-19. 26 301 кровать в учреждениях здравоохранения первой волны, из которых занято больными коронавирусом 3 367, в других медицинских учреждениях 162 кровати заняты больными коронавирусом", - сказал Шмыгаль.

Напомним, в Украине на 9:00 13 мая зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 439 летальных.



