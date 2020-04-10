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Шмигаль запевнив, що Кабмін тримає на контролі ситуацію з пожежами в зоні відчуження

Шмигаль запевнив, що Кабмін тримає на контролі ситуацію з пожежами в зоні відчуження

Київ • УНН

 • 12581 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Кабінет міністрів тримає на контролі ситуацію із пожежами в зоні відчуження та в регіонах України. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

“Кабінет Міністрів тримає на контролі ситуацію із пожежами в зоні відчуження та в регіонах України. До гасіння пожеж залучено 380 осіб та 100 одиниць техніки, серед яких 3 літаки та 2 вертольоти. Ще на початку квітня доручив залучити необхідні ресурси для ліквідації пожеж та зменшення їх кількості в майбутньому”, - написав Денис Шмигаль.

Він зазначив, що на місці гасіння пожеж у зоні відчуженні вимірюють рівень радіації і вона перебуває в межах норми.

“Міністерство юстиції за моїм дорученням уже розробило законопроект, який суттєво збільшує штрафи за випалювання сухостою. Уряд його підтримав і незабаром передасть на розгляд до Верховної Ради. ДСНС та органи місцевої влади мають встановити цілодобовий моніторинг у природних екосистемах, щоб не допустити поширення пожеж”, - додав Денис Шмигаль.

Він також зазначив, що ОДА та КМДА повинні заборонити розведення багать у лісових масивах та випалювання сухої рослинності й сміття.

Нагадаємо, до деяких загорянь у Чорнобильській зоні неможливо підвезти техніку.

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