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До деяких загорань у Чорнобильській зоні неможливо підвезти техніку

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Деякі осередки загорання у Чорнобильській зоні розташовані у таких місцях, куди немає під’їзду, туди немає змоги підвезти техніку, щоб гасити пожежу. Про це під час брифінгу заявила т.в.о. голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Катерина Павлова, передає УНН.

"Причина першої масштабної пожежі, яка прийшла з Житомирської області… Щодо інших осередків, є така версія, у нас розташоване велике інфраструктурне хазяйство "Лепи", енергетичне хазяйство від ними могла виникнути іскра, що призвело до загорання сухої трави, є така версія однієї з пожеж", - зазначає Павлова.

Вона додає, що за допомогою аєророзвідки пожежі видно, проте гасити їх немає змоги.

"Ми можемо констатувати, що великі території зони відчуження. Деякі пожежі, вони розташовані в таких місцях, де не може пройти техніка. Ми бачимо з аєророзвідки, що там горить, але там немає під’їзної дороги, нічого, щоб під’їхати, щоб тушити цю пожежу", - додає Павлова.

Нагадаємо, збитки внаслідок масштабної пожежі у Чорнобильській зоні оцінюються у десятки мільйони гривень. Сама Чорнобильська зона була не готова до такої пожежі.

Як раніше повідомлялося, станом на 9:00 10 квітня, у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв. Радіаційна ситуація знаходиться у звичних межах.

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