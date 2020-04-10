Десятки мільйонів гривень збитків: Чорнобильська зона була не готова до масштабної пожежі

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Збитки внаслідок масштабної пожежі у Чорнобильській зоні оцінюються у десятки мільйони гривень. Сама Чорнобильська зона була не готова до такої пожежі. Про це під час брифінгу заявила т.в.о. голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Катерина Павлова, передає УНН.