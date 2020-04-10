Десятки мільйонів гривень збитків: Чорнобильська зона була не готова до масштабної пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Збитки внаслідок масштабної пожежі у Чорнобильській зоні оцінюються у десятки мільйони гривень. Сама Чорнобильська зона була не готова до такої пожежі. Про це під час брифінгу заявила т.в.о. голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Катерина Павлова, передає УНН.
“Ситуація, яка склалася на сьогодні вона обумовлена багатьма факторами, є зміни клімату, всі бачили, яка була зима і вся ця суха трава, суходіл, він дуже стрімкий до загорання. Було здійснено не достатньо заходів для попередження даної ситуації за останні 5 років. Коли я робила обліт на вертольоті, я дійшла висновку, що багато протипожежних розривів не зроблено і не приведені в той стан для того, щоб ми могли стримувати такі масштаби вогню”, — зазначила вона.
За її словами, станом на 8 квітня, вогнем пройдено 3,5 тис. га лісу.
“На сьогодні пройдено вогнем 3,5 тисячі га, але це станом на 8 квітня. Через велике задимлення неможна встановити відповідні точні дані. Ці збитки можемо оцінити з першого погляду в десятки мільйони гривень”, — додала Павлова.
Вона зазначила, що для того, аби бути готовим до такого у майбутньому треба розробити план заходів.
“Для того, щоб вчасно реагувати на такі пожежі, треба розробити план заходів для того, щоб в майбутньому ми були готові до таких ситуацій. На сьогодні ми не були готові. Інфраструктура для гасіння і попередження таких пожеж у нас не готова”, — підсумувала Павлова.
Нагадаємо, Державне агентство України з управління зоною відчуження звернулося до Національної поліції з проханням провести розслідування щодо можливих навмисних підпалів у зоні відчуження.