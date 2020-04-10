Десятки миллионов гривен убытков: Чернобыльская зона была не готова к масштабному пожару
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Убытки вследствие масштабного пожара в Чернобыльской зоне оцениваются в десятки миллионов гривен. Сама Чернобыльская зона была не готова к такому пожару. Об этом во время брифинга заявила и.о. председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова, передает УНН.
"Ситуация, которая сложилась сегодня, она обусловлена многими факторами, которые являются изменения климата, все видели, какая была зима и вся эта сухая трава, суходол, он очень стремительный к возгоранию. Было осуществлено недостаточно мер по предупреждению данной ситуации за последние 5 лет. Когда я делала облет на вертолете, я пришла к выводу, что многие противопожарные разрывы не сделано и не приведены в то состояние для того, чтобы мы могли сдерживать такие масштабы огня", - отметила она.
По ее словам, по состоянию на 8 апреля, огнем пройдено 3,5 тыс. га леса.
"На сегодня пройдено огнем 3,5 тысячи га, но это по состоянию на 8 апреля. Из-за большого задымления нельзя установить соответствующие точные данные. Эти убытки можем оценить с первого взгляда в десятки миллионов гривен", - добавила Павлова.
Она отметила, что для того, чтобы быть готовым к такому в будущем необходимо разработать план мероприятий.
"Для того, чтобы своевременно реагировать на такие пожары, надо разработать план мероприятий для того, чтобы в будущем мы были готовы к таким ситуациям. На сегодня мы не были готовы. Инфраструктура для тушения и предупреждения таких пожаров у нас не готова", - подытожила Павлова.
Напомним, Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения обратилось в Национальную полицию с просьбой провести расследование относительно возможных преднамеренных поджогов в зоне отчуждения.