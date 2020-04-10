Десятки миллионов гривен убытков: Чернобыльская зона была не готова к масштабному пожару

"Ситуация, которая сложилась сегодня, она обусловлена многими факторами, которые являются изменения климата, все видели, какая была зима и вся эта сухая трава, суходол, он очень стремительный к возгоранию. Было осуществлено недостаточно мер по предупреждению данной ситуации за последние 5 лет. Когда я делала облет на вертолете, я пришла к выводу, что многие противопожарные разрывы не сделано и не приведены в то состояние для того, чтобы мы могли сдерживать такие масштабы огня", - отметила она.

По ее словам, по состоянию на 8 апреля, огнем пройдено 3,5 тыс. га леса.

"На сегодня пройдено огнем 3,5 тысячи га, но это по состоянию на 8 апреля. Из-за большого задымления нельзя установить соответствующие точные данные. Эти убытки можем оценить с первого взгляда в десятки миллионов гривен", - добавила Павлова.

Она отметила, что для того, чтобы быть готовым к такому в будущем необходимо разработать план мероприятий.

"Для того, чтобы своевременно реагировать на такие пожары, надо разработать план мероприятий для того, чтобы в будущем мы были готовы к таким ситуациям. На сегодня мы не были готовы. Инфраструктура для тушения и предупреждения таких пожаров у нас не готова", - подытожила Павлова.

Напомним, Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения обратилось в Национальную полицию с просьбой провести расследование относительно возможных преднамеренных поджогов в зоне отчуждения.