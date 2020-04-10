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К некоторым возгораниям в Чернобыльской зоне невозможно подвезти технику

К некоторым возгораниям в Чернобыльской зоне невозможно подвезти технику

Киев  •  УНН

 • 14523 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Некоторые ячейки возгорания в Чернобыльской зоне расположены в таких местах, куда нет подъезда, туда нет возможности подвезти технику, чтобы тушить пожар. Об этом во время брифинга заявила и.о. главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова, передает УНН.

"Причина первого масштабного пожара, который пришел из Житомирской области... Относительно других ячеек, есть такая версия, у нас расположено большое инфраструктурное хозяйство "Лепы", энергетическое хозяйство от них могла возникнуть искра, что привело к возгоранию сухой травы, есть такая версия одного из пожаров", - отмечает Павлова.

Она добавляет, что с помощью аероразведки пожары видно, однако тушить их нет возможности.

"Мы можем констатировать, что большие территории зоны отчуждения. Некоторые пожары, они расположены в таких местах, где не может пройти техника. Мы видим из аероразведки, что там горит, но там нет подъездной дороги, ничего, чтобы подъехать, чтобы тушить этот пожар", - добавляет Павлова.

Напомним, убытки в результате масштабного пожара в Чернобыльской зоне оцениваются в десятки миллионов гривен. Сама Чернобыльская зона была не готова к такому пожару.

Как ранее сообщалось, по состоянию на 9 часов 10 апреля, в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с сотрудниками лесной охраны Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Радиационная ситуация находится в привычных рамках.

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