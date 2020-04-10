К некоторым возгораниям в Чернобыльской зоне невозможно подвезти технику

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Некоторые ячейки возгорания в Чернобыльской зоне расположены в таких местах, куда нет подъезда, туда нет возможности подвезти технику, чтобы тушить пожар. Об этом во время брифинга заявила и.о. главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова, передает УНН.